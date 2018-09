Un settembre ricco di sport: di scena i Mondiali di Ciclismo e Pallavolo! Tutti gli appuntamenti sportivi del mese

Settembre regala un mix di emozioni sportive da urlo: dai Mondiali di pallavolo a quelli di ciclismo, tutti gli appuntamenti del mese

Lo sport non va mai in vacanza: nonostante le ferie, agosto ha regalato forti emozioni con le prime sfide alla Vuelta di Spagna 2018, i primi match del campionato di Serie A e gli immancabili appuntamenti con i motori. A settembre è la pallavolo ad essere protagonista numero 1 con i Mondiali 2018, al via domenica con la prima sfida degli azzurri. Anche il ciclismo scende in strada con i Mondiali di Innsbruck.

Ecco il programma degli appuntamenti sportivi di settembre Settembre 2018

2 – Atletica, Meeting di Padova

2 – F1, Gp d’Italia

4-9 – Ciclismo – Mondiali mountain bike

7-9 – Atletica, Campionati italiani

7-9 – Canoa, Finali Cdm Slalom

9 – MotoGp, Gp di San Marino e della Riviera di Rimini

9 – Mondiali Pallavolo, gara inaugurale a Roma

9-16 – Canottaggio: Mondiali

14-15 – Ciclismo, Mondiali Marathon mountain bike

14-16 – Sbk, Gp Portogallo

15 – Ciclismo, Coppa Agostoni

16 – F1, Gp Singapore

16 – Ciclismo, Coppa Bernocchi

18-19 – Ciclismo, Giro di Toscana

20 Ciclismo, Coppa Sabatini

20-27 Judo, Mondiali

23 – MotoGp, Gp di Aragon

23-30 – Ciclismo, Mondiali Inssbruck

25-30 – Canoa, Mondiali slalom

28-29 – Mondiali Pallavolo, Final Four Torino

28-30 – Sbk, Gp Francia

28-20/10 Mondiali pallavolo femminile in Giappone

28-30 – Golf, Ryder cup

30 – F1, Gp Russia