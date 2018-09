Milan, errori di gioventù! Servono carattere e cattiveria, ma la strada è quella giusta: Higuain il leader che mancava

Cagliari-Milan 1-1: i sardi partono subito aggressivi, Higuain si sblocca ma i rossoneri devono ancora lavorare sodo

La Serie A è tornata: dopo lo stop per la Nations League, le squadre sono tornate in campo per la quarta giornata, importantissima per Cristiano Ronaldo, che si è finalmente sbloccato, ma anche per Gonzalo Higuain, anche lui finalmente a segno con la maglia rossonera. L’Inter è stata fermata dal Parma, mentre la Roma ha pareggiato, importanti vittorie per Napoli e Lazio che non hanno però brillato.

Serata importante dunque per il Milan: la squadra rossonera ha avuto infatti l’occasione di recuperare punti preziosi in ottica Champions. I ragazzi di Gattuso però hanno avuto a che fare con un avversario davvero ostico, il Cagliari infatti ha messo subito in difficoltà i rossoneri con un gol di Joao Pedro, sul rimbalzo del palo colpito da Pavoletti, al quarto minuto di gioco.

Un inizio dunque complicato per Higuain e compagni, che hanno affrontato un primo tempo al di sotto delle aspettative, con un Biglia lento e macchinoso e tante occasioni sprecate da Suso, che non è riuscito ad andare a rete. Al rientro in campo dalla pausa, il Milan è risultato più propositivo e voglioso di far bene, con Higuain che si è finalmente sbloccato. L’argentino, inoltre, ha lavorato tanto per la squadra, parlando con i compagni rincuorandoli dopo un errore o spronandoli a fare meglio, anche spesso alzando la voce, ma da vero leader, mai in maniera frustrante.

I rossoneri devono ancora mettere a punto qualche dettaglio, importante per mettere timore alle avversarie e crescere: manca ancora un po’ di cattiveria, quella giusta e necessaria per conquistare punti su punti. Inoltre il team guidato da Gattuso deve ancora diventare squadra sotto il profilo dell’approccio alla partita e della mentalità e, sicuramente, il coach rossonero, dovrà lavorare sodo per far sì che arrivino palloni utili ad Higuain.

Del resto, si sa: con quel soprannome, ‘El Pipita’ é pronto a trasformare ogni pallone in oro.

