Shock Bonucci: augurano la morte ai suoi figli, la reazione è veemente!

Leonardo Bonucci alle prese con un utente Instagram che gli ha rivolto messaggi davvero sconcertanti contro i figli del calciatore

Incredibile quanto l’uomo possa essere cattivo, ancor più assurdo se il “motivo” (se così si può definire) delle cattiverie è prettamente legato al calcio. Uno sport, che dovrebbe divertire e non fomentare odio e polemiche. Ciò che è accaduto a Leonardo Bonucci è sconcertante. Un utente di Instagram ha augurato la morte ad entrambi i figli del calciatore, scrivendo un messaggio assurdo al difensore della Juventus: “te devono morì tutti e due i figli, pezzo di merda!“. La reazione di Bonucci è veemente anche se non certo volgare: “Forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i miei figli è questo qui. Quello di questa gente. Quello della violenza fatta di gesti, parole e pensieri”.