Bob artificiale, la squadra di Coppa del Mondo in raduno a Tirrenia: otto gli azzurri convocati

Il gruppo di Coppa del mondo fra Tirrenia e Cesana con la novità del tecnico tedesco Manuel Machata

Allenamento a Tirrenia per la squadra di Coppa del mondo di bob su pista artificiale, impegnata nella località toscana da lunedì 24 fino a mercoledì 26 settembre, e successivamente in trasferimento sul pistino di spinta di Cesana Pariol, dove saranno impegnati Francesco Costa, Costantino Ughi, Simone Fontana, Patrick Baumgartner, Mattia Variola, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer e Giovanni Mulassano. Al loro fianco il direttore tecnico Omar Sacco, l’allenatore Simone Bertazzo e la novità del 34enne tecnico tedesco Manuel Machata, con un passato di successi sul circuito dove ha vinto un oro, un argento e un bronzo e una Coppa del mondo nel bob a quattro nella stagione 2010/11, per un totale di 24 podi.

