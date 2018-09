Juventus, le ultime dall’infermeria: si ferma Barzagli

Barzagli fermo ai box dopo l’allenamento odierno della Juventus, il calciatore ha accusato un problema muscolare

Con l’arrivo di tutti i calciatori impegnati nei giorni scorsi con le rispettive Nazionali, la Juventus è tornata ad allenarsi al completo questo pomeriggio, intensificando la preparazione in vista della sfida di domenica alle 15 contro il Sassuolo. Il menu di giornata oggi prevedeva una sgambata amichevole contro la Juventus Under 23 (che inizierà a sua volta il campionato di Serie C proprio domenica sera ad Alessandria). Per la cronaca, ha segnato Mattia De Sciglio, e in campo c’erano, reduci dalle Nazionali, Perin, Rugani e Betancur. Per gli altri, lavoro personalizzato. Barzagli ha terminato anzitempo l’allenamento per un risentimento muscolare al polpaccio destro che verrà valutato nei prossimi giorni. (Spr/AdnKronos)

Valuta questo articolo