Atletica – Tutto pronto per la Rome Half Marathon Via Pacis

Atletica: il 23 settembre la Rome Half Marathon Via Pacis

Pace, integrazione, inclusione, solidarietà: sono questi i principi ispiratori della “Rome Half Marathon Via Pacis”, evento promosso per il secondo anno da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio della Cultura, Dicastero della Santa Sede, in collaborazione con la FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera -, con il patrocinio e la collaborazione del MIBAC e il patrocinio di CONI, CIP, Comunità Europea, MIUR, Regione Lazio, ICS, CESV, CSI e della Nelson Mandela Foundation che, ha inserito la Via Pacis tra gli eventi internazionali commemorativi del centenario della nascita di Nelson Mandela. Leader sudafricano al quale è stata dedicata la medaglia della Via Pacis. L’iniziativa è stata presentata oggi al Colosseo da Lorena Bianchetti alla presenza della Sindaca di Roma Virginia Raggi, di Mons. Melchor Sanchez de Toca, del Presidente Fidal Alfio Giomi, dell’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia, del Direttore del Parco Archeologico Colosseo Alfonsina Russo e del Sottosegretario di Stato al Ministero per i beni e le attività culturali, Gianluca Vacca. Con loro Yeman Crippa (Fiamme Oro), il bronzo dei 10.000 metri agli Europei di Berlino, e la mezzofondista azzurra Federica Del Buono (Carabinieri).

