Accorsi mangia la pizza in Piazza San Marco a Venezia, è bufera sull’attore: la replica (innocente) di Stefano

Stefano Accorsi nella bufera per una pizza, l’attore italiano aveva consumato qualche giorno fa la sua cena in Piazza San Marco a Venezia

Stefano Accorsi in smoking si è intrattenuto a mangiare una pizza d’asporto in un tavolino di un locale chiuso a Venezia, in Piazza San Marco. L’attore dopo aver postato la foto su Instagram, che lo ritrae alle prese con la sua cena, è stato criticato dai suoi follower ed anche dall’Associazione Esercenti Pubblici Esercizi di Venezia. L’ente ha ritenuto ‘poco decoroso’ l’atteggiamento di Accorsi, facendo dilagare una polemica inutile quanto sterile. L’attore ha perciò deciso di replicare alle accuse, scrivendo su Instagram un lungo post.

“Leggo un po’ dovunque che questa foto ha creato una polemica, – si legge sul profilo dell’attore bolognese – l’Associazione Esercenti Pubblici Esercizi di Venezia ha detto tramite il suo direttore: “Se una persona di livello come Accorsi, che spesso è stato indicato come esempio di cliente ideale, si mangia una pizza al taglio seduto su un tavolo di piazza San Marco, allora forse è un turismo senza speranza. Accorsi si è preso una pizza? Se la porti in camera, non ci si può comportare così, trattando la piazza come se fossero giardini pubblici. Tanto più se era vestito in quel modo”. Ora… capisco che il turismo selvaggio di chi butta rifiuti per terra, si fa il bagno nelle fontane e getta i mozziconi ovunque vada contrastato ma se alle 2 passate di notte l’unico posto aperto è una pizzeria (che fa un’ottima pizza) e uno se la mangia sui tavolini di un locale (pubblico) chiuso, in una delle piazze più belle del mondo, non mi sembra che sia mancanza di rispetto o di decoro. Anzi, mi sembra un bellissimo modo di godere della Bellezza d’Italia. Tanto più se poi si butta il cartone della pizza nell’apposito cestino… ma invece forse è solo perché l’ho mangiata in smoking e con le mani? Chiedo venia, però… mi sono attenuto al Galateo😃”.