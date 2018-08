Serie A, tutto pronto per la terza giornata di campionato: le quote William Hill

A San Siro grande attesa per Milan-Roma: la terza giornata di Serie A in compagnia delle Migliori Quote di William Hill

La terza giornata di Serie A promette di regalare emozioni prima della sosta per la Nazionale. Per l’occasione scenderanno in campo anche le Migliori Quote nelle giornate di campionato di William Hill. Il bookmaker, inoltre, dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA250, che prevede 250 euro di bonus.

Il turno si apre con il big match Milan–Roma. I giallorossi hanno vinto il 27% delle partite contro i rossoneri in Serie A: solamente contro la Juventus hanno una percentuale di successi più bassa (23%). Questa volta il bookmaker William Hill prevede un match piuttosto equilibrato e, nonostante il pesante k.o. contro il Napoli, favorisce di poco i padroni di casa (2.60), mentre offre la X e il segno 2 rispettivamente a 3.50 e 2.80. La Roma, d’altronde, è la squadra contro cui il Milan ha ottenuto più vittorie in Serie A: 73. Sulla lavagna del più autorevole bookmaker britannico spiccano interessanti Quote Maggiorate per l’occasione: un esempio? 1° Goal dal 1° al 15° Minuto, che moltiplica la posta per 3.25, anzichè 2.75. Non mancano poi le Speciali Combo: particolarmente ghiotta l’opzione Over 1 Goal, Over 5 Cartellini, Over 10 Calci d’Angolo, che vale addirittura 11.00. Sabato tocca all’Inter, che in casa del Bologna (6.00) punta a riprendersi dopo il deludente avvio di stagione. I nerazzurri – ampiamente favoriti a 1.60 – sono imbattuti negli ultimi otto incontri contro la formazione emiliana in Serie A, il cui ultimo successo interno contro la squadra meneghina nel massimo campionato risale al febbraio 2002. In serata i riflettori tornano a concentrarsi su CR7: un goal del super campione portoghese contro il Parma è quotato a 1.61. Anche la vittoria della Juventus al Tardini sembra piuttosto scontata (1.16), mentre il segno 1 vola altissimo (17.00). D’altronde, la peggiore sconfitta del Parma in Serie A è stata proprio contro la Vecchia Signora: difficile dimenticare quel 7-0 nel novembre 2014.

Domenica scorpacciata di partite, a partire da Fiorentina–Udinese. I ragazzi di Pioli sono super favoriti (1.57), soprattutto dopo lo splendido 6-1 contro il Chievo della seconda giornata; il segno 2, invece, vale 5.50 sulla lavagna del bookmaker. Giovanni Simeone farà di nuovo esultare i tifosi? Altamente probabile, se si considera che, tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di quella attuale, il giovane campione ha partecipato attivamente a sette reti nelle ultime cinque presenze di Serie A (cinque goal, due assist). Se si confermerà Primo Marcatore, William Hill moltiplicherà la posta verrà per 5.00. L’Atalanta (1.60) accoglierà il Cagliari (5.80): le due formazioni non pareggiano nel massimo campionato dal gennaio 2013 e da allora hanno registrato quattro successi ciascuna. Nella scorsa stagione i goal di testa delle due squadre sono stati 12, meno solo di Inter e Lazio: anche le prime due reti dei sardi in questo campionato sono arrivate con questo fondamentale. A far visita al Chievo (2.45) sarà l’Empoli (3.00), che nei primi due turni di questa stagione ha giocato 49 palloni in area avversaria: solo tre squadre (Juventus, Atalanta e Roma) hanno fatto meglio. Meglio che i veneti non abbassino la guardia! Super favorita la Lazio, impegnata contro i “cugini” di Frosinone: il successo dei ragazzi di Inzaghi si gioca a 1.18, mentre quello degli ospiti arriva a quota 15.00. Nei due precedenti contro la Lazio in Serie A, il Frosinone non è riuscito a fare goal. Tuttavia, i ragazzi di Inzaghi non sono in forma smagliante, visto che nelle prime due partite di quest’anno solo il Genoa (30.5%) ha registrato un possesso palla medio peggiore dei biancocelesti (39.7%). La Sampdoria (6.00) dovrà vedersela contro il Napoli. I blucerchiati non vincono contro i partenipei nel massimo campionato da maggio 2010: da allora 11 i successi azzurri e tre i pareggi. Questo e il buon inizio di Milik e compagni spiegano l’1.53 per la vittoria di Ancelotti a Marassi. Infine, il Torino (1.65) affronterà la Spal (5.50) e il Sassuolo (2.10) ospiterà il Genoa (3.60). Tra queste ultime due formazioni il bilancio è in equilibrio nelle 10 sfide di Serie A, con quattro successi per parte e due pareggi, mentre i granata sono imbattuti nelle ultime 10 partite del massimo campionato contro gli avversari: sei vittorie e quattro pareggi per il Toro, che ha tenuto la porta inviolata sette volte nel parziale.

Le quote in dettaglio*:

Venerdì 31 agosto

2.60 Milan, 3.50 pareggio, 2.80 Roma

Sabato 1 settembre

6.00 Bologna, 3.90 pareggio, 1.60 Inter

17.00 Parma, 7.50 pareggio, 1.16 Juventus

Domenica 2 settembre

1.57 Fiorentina, 4.33 pareggio, 5.50 Udinese

2.10 Sassuolo, 3.40 pareggio, 3.60 Genoa

2.45 Chievo, 3.25 pareggio, 3.00 Empoli

1.60 Atalanta, 4.00 pareggio, 5.80 Cagliari

1.18 Lazio, 7.00 pareggio, 15.00 Frosinone

6.00 Sampdoria, 4.33 pareggio, 1.53 Napoli

1.65 Torino, 3.80 pareggio, 5.50 Spal