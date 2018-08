Serie A, torna lo spettacolo del campionato più bello del mondo: le quote William Hill della prima giornata

Il prossimo week-end torna la serie A, si parte con l’anticipo del sabato tra Chievo e Juventus: ecco tutte le quote William Hill

La Serie A e William Hill scaldano i motori per l’inizio della nuova stagione: solo il bookmaker britannico offre le Migliori Quote nelle giornate di campionato e dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA250, che prevede 250 euro di bonus.

Riflettori puntati sul grande protagonista del calciomercato estivo: Cristiano Ronaldo debutterà con la Juventus in casa del Chievo e i tifosi bianconeri si aspettano da subito di assistere a qualche prodezza del super bomber portoghese. A giudicare dalle quote sulla lavagna di William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, per i campioni in carica la strada sarà tutta in discesa: il segno 1 spicca a 13.00, contrapposto all’1.25 offerto per il successo bianconero. Allettante, ma poco probabile, l’opzione pareggio, che moltiplica la posta per 5.50. L’Atalanta sarà impegnata contro il Frosinone, che non sembra costituire una minaccia per i ragazzi di Gasperini: il successo dei padroni di casa vale 1.35, la X si gioca a 4.80 e la vittoria degli ospiti arriva addirittura a quota 9.00. Il nuovo Bologna di Filippo Inzaghi sarà il primo avversario della Spal: la formazione dell’ex bomber rossonero scenderà in campo da favorita (2.25), mentre il successo degli avversari triplicherà abbondantemente la giocata (3.30); per ogni euro puntato sul pareggio, invece, se ne potrebbero guadagnare 3.20. Le quote di questo match sono in linea con quelle proposte da William Hill per Empoli–Cagliari: il segno 1 è in vetrina a 2.20 e la X a 3.30, mentre un bottino di tre punti nelle tasche dei sardi vale 3.30.

Il big match della prima giornata di Serie A sarà Lazio–Napoli. Dopo un mercato tutt’altro che scoppiettante e un pesante k.o. in amichevole contro il Liverpool – in parte riscattato dalla buona prestazione contro il Borussia Dortmund – i vicecampioni d’Italia si affidano alla guida di Ancelotti per ripartire alla grande e raggiungere l’obiettivo scudetto, solo sfiorato in questi ultimi anni. La sfida con la formazione di Simone Inzaghi promette di regalare grandi emozioni: le quote sono sostanzialmente in equilibrio e pendono solo leggermente a favore del Napoli (2.40), mentre il moltiplicatore sale a 2.80 e 3.50 quando associato rispettivamente al segno 1 e alla X. L’Inter, che in estate ha aggiunto alla sua rosa stelle del calibro di Nainggolan, Lautaro Martínez e De Vrij, farà visita al Sassuolo: William Hill ripone poca fiducia nei neroverdi e ne quota il successo a 4.80, mentre offre la prima vittoria nerazzurra della stagione a 1.66 e il pareggio a 4.00. L’altra squadra meneghina, che può ora contare sul talento di due nuovi arrivi da Torino, Higuaín e Caldara, sarà impegnata a San Siro contro il Genoa (6.50): il Milan inizierà con il piede giusto? Il bookmaker dice di sì e banca il successo rossonero a 1.50 e la X a 4.20. Il Torino (3.25) ospiterà una Roma che, completamente rinnovata, scenderà in campo con i pronostici dalla sua, dal momento che il segno 2 spicca a 2.10. Più equilibrata la sfida tra Sampdoria e Fiorentina, con il segno 1 in lavagna a 2.80 e la vittoria viola bancata a 2.50. Infine, il Parma è pronto a festeggiare con una vittoria sul campo di casa il ritorno in Serie A: per non soccombere l’Udinese (3.00) dovrà tenere alta la guardia contro gli emiliani (2.40).

Le quote in dettaglio*:

Sabato 18 agosto

13.00 Chievo, 5.50 pareggio, 1.25 Juventus

2.80 Lazio, 3.50 pareggio, 2.40 Napoli

Domenica 19 agosto

3.25 Torino, 3.60 pareggio, 2.10 Roma

2.25 Bologna, 3.20 pareggio, 3.30 Spal

4.80 Sassuolo, 4.00 pareggio, 1.66 Inter

2.40 Parma, 3.20 pareggio, 3.00 Udinese

2.80 Sampdoria, 3.30 pareggio, 2.50 Fiorentina

1.50 Milan, 4.20 pareggio, 6.50 Genoa

2.20 Empoli, 3.30 pareggio, 3.30 Cagliari

Lunedì 20 agosto

1.35 Atalanta, 4.80 pareggio, 9.00 Frosinone