Nina Moric ricattata da Fabrizio Corona? Luigi Favoloso dà la sua versione dei fatti: “minacce e avances contro di lei”

Nina Moric ricatta da Fabrizio Corona? La denuncia di Luigi Favoloso scatena la polemica, ecco cosa è successo sui social

Il rapporto tra Nina Moric, Luigi Maria Favoloso e Fabrizio Corona è davvero molto complicato. Dopo ciò che è successo tra la modella croata e l’imprenditore napoletano al Grande Fratello, le cose non sono andate più bene tra i due, fino alla rottura definitiva. La versione di Favoloso sulla fine dell’amore con Nina però non collima con quella dell’ex compagna che smentisce le parole del suo ex fidanzato. Luigi fornisce una versione sui social che coinvolge con parole dure anche l’ex marito di Nina, Fabrizio Corona. Ecco cosa ha scritto il napoletano nella storia Instagram scomparsa dopo poche ore.

“Mi avete accusato di aver finto la fine della mia relazione con Nina, bugia grandissima, io ho sempre postato cose con lei, in Croazia, al suo compleanno e in tante altre serate, momenti belli per entrambi, siamo stati insieme ed è stato più bello di prima, non abbiamo mai ufficializzato il tutto, per il non troppo velato ricatto cui Nina è sottoposta, ‘se vuoi vedere tuo figlio stai lontana da Favoloso’. Ho pensato che questa cosa fosse passeggera e ho accettato per amore. Perché so quanto Nina ami Carlos. Ma ora basta, perché dai ricatti siamo passati alle avance e a mancanze di rispetto nei miei confronti. ‘Se vuoi stare con tuo figlio vieni in Puglia a casa mia’ (cit.). Allora, lei ha accettato, ma io con tutto l’amore questo non posso accettarlo. La fine è arrivata. Le auguro il meglio”, ha scritto Favoloso.

Dopo poco tempo è arrivata la replica di Nina Moric, che ha scritto sui suoi social: “sono senza parole. Preferivo non rispondere al post di L.M.F. ma, per rispetto della serenità raggiunta, ritengo doveroso farlo. Mi spiego. Ciò che ha scritto il mio ex fidanzato è totalmente inventato. Nessun ricatto né avance sono state mai destinate al mio indirizzo da parte di Fabrizio. Trattasi solo di un comune desiderio di far star bene nostro figlio Carlos Maria con entrambe le figure genitoriali per restituirgli quella serenità ogni tanto vacillata. Inutile dirlo, il bene di Carlos Maria viene prima di ogni altra cosa al mondo”.