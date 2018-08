Nina Moric euforica corre da Carlos, Fabrizio Corona filma la scena tra madre e figlio [VIDEO]

Fabrizio Corona filma Nina Moric nel suo rientro a casa, la modella croata invoca il nome del figlio Carlos e corre ad abbracciarlo

Fabrizio Corona e Nina Moric stanno trascorrendo le vacanze insieme in Puglia. La modella e l’ex dei paparazzi vogliono cercare di ricostruire il loro rapporto per il bene del figlio Carlos, di cui la croata ha parlato molto spesso. Nel periodo di detenzione dell’ex marito, Nina Moric ha riscontrato particolari difficoltà a vedere il figlio, non più affidato a lei dopo il presunto tentativo di suicidio che l’ha vista protagonista. La bellissima indossatrice aveva più volte ribadito sui social, in interviste ed in tv, il suo malessere nel non poter vedere il suo primogenito. Ora che Fabrizio Corona è fuori dal carcere, però le cose tra i due sembrano andare nel verso giusto, tanto da spingere Nina a trascorrere le vacanze con il figlio in Puglia, ospite in casa dell’ex marito. L’arrivo della croata nella casa vacanza è euforico. La Moric corre incontro al figlio che si trova in piscina urlando il suo nome, Corona filma tutto e poi scrive ‘La storia siamo noi’.