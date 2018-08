Mountain Bike – Coppa del Mondo: la Bianchi Countervail al completo per il finale a La Bresse

Ultima prova diper il, che si schiererà a pieno organico a(Francia) nel weekend fra

Il round transalpino di Coppa del Mondo rappresenta un’occasione di rivalsa dopo un paio di uscite sfortunate per il francese Stephane Tempier, che cercherà di sfruttare il fattore campo per cogliere un risultato di prestigio, sia nello Short Track di venerdì 24 (partenza alle ore 18.15) che nel Cross Country di domenica 26 (14.50).

Prenderanno parte alle due gare della categoria Elite maschile anche Marco Aurelio Fontana e Nadir Colledani, agli ordini del Team Manager Massimo Ghirotto.

Settima tra le U23 a Mont-Sainte-Anne, Chiara Teocchi proverà ad avvicinare domenica (partenza alle 8.30) in Francia la top-5 in Classifica Generale: la bergamasca si trova attualmente in settima posizione con 148 punti, non lontana dalla quinta piazza occupata dall’elvetica Nicole Koller (159).

“Il gruppo sta bene, la condizione c’è, l’obiettivo è migliorare i risultati di Mont-Sainte-Anne”, ha sottolineato Ghirotto. – “Stephane correrà in casa, pertanto per lui ci sarà pure qualche motivazione extra, però mi aspetto risposte anche da Marco, Nadir e Chiara. Quest’ultima, in caso di buona prestazione, ha alla portata anche un piazzamento di valore nella graduatoria generale”.