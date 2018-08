MotoGp – Disastro ai box Yamaha nelle qualifiche a Silverstone: la reazione di Valentino Rossi [VIDEO]

La reazione di Valentino Rossi dopo l’errore ai box Yamaha che non gli ha permesso di lottare per un buon risultato in qualifica a Silverstone

Qualifiche deludenti in casa Yamaha oggi a Silverstone: il team di Iwata si è mostrato a proprio agio sul circuito inglese, come previsto, disputando una prima giornata di prove positiva. Il q2 del Gp della Gran Bretagna però è stato amarissimo per la Yamaha: Vinales e Valentino Rossi non sono riusciti a far meglio rispettivamente dell’11° e del 12° tempo.

Ai box di Valentino Rossi qualcosa è andato storto: il Dottore non ha trovato pronta la moto con la quale rientrare in pista per effettuare il giro buono e andare a caccia di un buon risultato. Il ritardo ha costretto Valentino Rossi a ‘prendere’ la bandiera a scacchi troppo presto, impedendogli di effettuare il ‘vero’ giro utile. Il nove volte campione del mondo, una volta terminata la qualifica, non ha nascosto il suo disappunto.