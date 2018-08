Lazio, problemi fisici in vista della prima di Serie A

Lazio alle prese con qualche acciacco nella fase di preparazione all’esordio in campionato: in due si fermano ai box

La Lazio sta preparando l’esordio in campionato, tra una voce di mercato e l’altra. Milinkovic-Savic continua a tenere banco, ma probabilmente non lascerà il club del presidente Lotito durante questa estate. Intanto Inzaghi deve fare i conti con qualche acciacco che potrebbe condizionare l’11 della prima di campionato laziale. Berisha probabilmente non ci sarà, mentre sulla corsia di destra è Marusic ad essere a rischio convocazione. Per quanto concerne l’esterno si scalda già Patric, con l’inserimento di Durmisi sulla sinistra. Anche Murgia non al meglio in mediana, Lukaku ancora infortunato. Lulic e Leiva sono invece squalificati.