Lazio, possibile via vai sulla fascia destra: l’idea di Tare

Igli Tare potrebbe modificare la corsia destra di Simone Inzaghi, prima di passare all’attacco serve però un’uscita in fascia

Igli Tare non ha ancora finito con la campagna di rafforzamento della Lazio. Il ds del club di Lotito si appresta a mettere mano ai fondi laziali per modificare le gerarchie sulla corsia di destra. Si sta cercando una sistemazione per Dusan Basta ed in caso di cessione del serbo, Tare andrà all-in su Lazzari della Spal. Per il calciatore il club spallino avrebbe chiesto una cifra pari a 12 milioni di euro.