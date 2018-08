Lazio, mercato chiuso? Forse no… possibile colpo last minute per Tare

Lazio alla ricerca del colpo che completerebbe definitivamente la rosa di mister Inzaghi in vista della dura stagione che attende il club

La Lazio ha operato in maniera oculata sul mercato, sostituendo Felipe Anderson, De Vrij e mettendo una pezza in mediana dove la coperta era un po’ corta. Il calciomercato laziale però potrebbe non essere chiuso. Nelle ultime ore della sessione estiva, Tare potrebbe infatti piazzare un acuto di rilievo che risponde al nome di Manuel Lazzari, il quale secondo quanto scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, è ancora nel mirino laziale nonostante il muro della Spal. In questo quadro si inserisce il caso Basta, il quale dovrebbe andare a finire all’estero.