Lazio, la decisione di Lotito su Milinkovic-Savic che non chiude alla cessione…

Milinkovic-Savic continua a far gola al Milan che adesso riceve una risposta importante dal presidente della Lazio Lotito

Milinkovic-Savic è uno dei pezzi pregiati di questo rush finale di calciomercato. La Lazio è sempre stata chiara in merito alla valutazione che dà al calciatore, 120 milioni di euro. Il Milan si è fatto avanti con una proposta che prevedeva l’inserimento di Bonaventura e Borini, ma adesso è giunta una novità. Il presidente della Lazio Lotito sembra abbia deciso di non accettare contropartite tecniche, dunque solo cash anche se dilazionato in due esercizi, non chiudendo ad una cessione di Milinkovic ma ponendo dei paletti ben definiti. L’idea di Leonardo di inserire dei calciatori per abbassare il prezzo di Milinkovic-Savic, sembra dunque sfumare…