Lazio, Lotito lavora ad un colpo da 90 a parametro zero: i dettagli

Lazio alle prese con il calciomercato nonostante la sessione estiva si sia chiusa da pochi giorni nella nostra serie A

In Inghilterra sono certi, la Lazio sta lavorando sotto traccia alla pista Aaron Ramsey. Il calciatore dell’Arsenal vedrà il proprio contratto scadere nella prossima estate e, secondo il Sun, la Lazio sarebbe tra le principali candidate per accaparrarsi il centrocampista gallese che piace molto a Tare a parametro zero. Di certo Ramsey è uno tra i calciatori più interessanti nel suo ruolo (ancor di più da svincolato), sarebbe un gran colpo per la Lazio, ma la concorrenza è elevata: anche il Tottenham sulle sue tracce.