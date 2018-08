La Lazio non ingrana ed Inzaghi pensa ad una novità tattica: le ultime da Formello

Lazio, il tecnico Simone Inzaghi alle prese con qualche novità di formazione per sparigliare un po’ le carte dopo l’inizio zoppicante

La Lazio in questo inizio di stagione, ha dovuto affrontare gare molto impegnative, ma di certo non si può dire che abbia convinto. Il tecnico Simone Inzaghi è tra quelli non soddisfatti di quanto visto e dunque sta pensando a qualche mossa per variare il trend laziale, dando imprevedibilità al proprio gioco proponendo qualcosa di nuovo. A farne le spese potrebbe essere Parolo, dato che nella testa di Inzaghi c’è il “doppio mediano”. Badelj e Lucas Leiva assieme in regia, con Milinkovic-Savic liberato un po’ più avanti al fianco di uno tra Correa e Luis Alberto. Il tutto a supporto di Immobile, inamovibile lì davanti. Dunque, Inzaghi sta testando qualche novità per il suo 11, staremo a vedere se verrà messa in atto già da domenica contro il Frosinone.