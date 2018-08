Candreva al Monaco, Keita all’Inter: arriva la conferma da… una wags!

Inter in procinto di concludere un’altra operazione di rilievo che vede protagonista Candreva come pedina di scambio col Monaco

Candreva al Monaco, Keita all’Inter è la trattativa più calda del momento in casa nerazzurra, in attesa che si sciolga il nodo Modric. Ebbene, lo scambio che coinvolge i due esterni offensivi ex Lazio, potrebbe concretizzarsi a breve, come confermato dalla compagna di Candreva. La bella Allegra infatti, ha risposto alle imbeccate dei tifosi su Instagram ed in merito al trasferimento a Montecarlo ha dichiarato: “non vediamo l’ora”.