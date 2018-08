Corona ufficializza la storia con Zoe Cristofoli: sui social di Fabrizio spunta il VIDEO della nuova fidanzata in intimo

Fabrizio Corona filma la nuova fidanzata in intimo mentre prova capi alla moda: ufficializzata la storia tra l’ex re dei paparazzi e Zoe Cristofoli

Fabrizio Corona dopo aver trascorso le sue vacanze in Puglia, insieme alla nuova fidanzata Zoe Cristofoli, è tornato a Milano. L’ex re dei paparazzi, che in un primo momento aveva taciuto sulla nuova relazione con la fashion blogger, ha confermato la storia d’amore con la tatuata ragazza su Instagram. Un video di Zoe in intimo, che prova abiti alla moda, è apparso sui social del catanese. Dopo l’addio recente a Silvia Provvedi, Fabrizio Corona (proprio come la cantante delle Donatella ha fatto a Formentera con un altro uomo, VEDI QUI) ha voltato pagina con una nuova ed affascinante donna.