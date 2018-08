Fabrizio Corona avvistato in discoteca con un’ex tronista di Uomini e Donne: scoppia la passione tra i due!

Fabrizio Corona beccato in discoteca con un’affascinante ex protagonista di ‘Uomini e Donne’: la segnalazione sulla vita da single dell’ex re dei paparazzi

Fabrizio Corona, che nei giorni scorsi era stato dato per fidanzato di Zoe Cristofoli, è stato beccato con un’altra donna. L’ex re dei paparazzi dopo l’addio a Silvia Provvedi, che intanto si consola con un’ex corteggiatore di ‘Uomini e Donne’, è stato avvistato scambiarsi calde effusioni in un locale di Margherita di Savoia in Puglia. Il catanese, come si vede dal profilo Instagram di gossiptvofficial, è stato tutta la serata accanto alla bellissima Ludovica Valli. La giovane, che vanta un certo seguito sui social network, non è del tutto sconosciuta al piccolo schermo. Nota la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’, nei panni di tronista e la sua esperienza a Temptation Island con l’allora fidanzato Fabio Ferrara. Tra gli ex di Ludovica anche il portiere Antonio Mirante ed il cantante Briga.