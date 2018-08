Europa League, guardalinee sfregiato durante Sturm Graz-Larnaca: una lattina di birra lo colpisce in piena faccia [VIDEO]

Durante il match di Europa League tra Sturm Graz e Aek Larnaca, uno dei due guardalinee è stato colpito da una lattina di birra lanciata dalle tribune

Clamoroso quanto accaduto ieri durante il match tra Sturm Graz e Aek Larnaca, valido per l’andata del terzo turno preliminare di Europa League. Il guardalinee del match è stato colpito da una lattina di birra lanciata dalle tribune a dieci minuti dalla fine, provocandogli una profonda ferita al volto. Subito soccorso, il collaboratore dell’arbitro è stato poi trasportato fuori dal terreno di gioco. Il match, per cronaca, si è concluso 0-2 per l’Aek Larnaca, ma lo Sturm Graz adesso rischia una pesantissima sanzione.