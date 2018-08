Dazn esalta la “prima” in Serie A, ma gli utenti lamentano disservizi…

Dazn ha fatto irruzione nel mercato calcistico, ieri la prima gara trasmessa è stata Lazio-Napoli con qualche lamentela da parte degli utenti

“Una serata storica e di grande successo per la prima trasmissione di un match di serie A su Dazn in Italia”. Perform esalta la prima serata di Serie A di Dazn, nonostante gli utenti abbiano a lungo protestato per un segnale non proprio stabile. “Siamo prontamente intervenuti, risolvendo la situazione nel minor tempo possibile”, ha risposto a tono Perform. Fatto sta che dal punto di vista degli utenti, la serata è stata ricca di alti e bassi. Diciamo che Dazn è stata rimandata per il momento, oggi un’altra prova di trasmissione, vedremo se gli intoppi saranno tutti risolti.