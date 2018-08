Ciclismo, Vincenzo Nibali più forte del dolore: lo Squalo è già tornato ad allenarsi in strada: la FOTO

Il corridore della Bahrain-Merida è stato incrociato da un fan mentre si allenava sulle strade della sua Sicilia, Nibali corre veloce verso il rientro

Vincenzo Nibali non perde tempo, il corridore della Bahrain-Merida è infatti già tornato in strada dopo l’operazione di qualche giorno fa, resasi necessaria per ridurre la frattura alla decima vertebra rimediata al Tour de France. Primi allenamenti per lo Squalo in vista di Vuelta e Mondiali, due obiettivi che il siciliano non vuole assolutamente fallire.

Per questo motivo, Nibali è risalito sulla sua bicicletta, dimostrando di volercela mettere tutta per tornare al top in questo finale di stagione. Ecco la foto che ritrae lo Squalo in bici, scattata da un suo fan e postata su Facebook: