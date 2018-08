Calciomercato Milan, non sfuma l’interesse per Milinkovic-Savic: i bookies certi dell’affondo rossonero

Secondo i bookmakers italiani e britannici, il Milan ci proverà per Milinkovic-Savic nonostante le smentite di Leonardo

Sul tavolo di Lotito starebbe per posarsi un’offerta da 100 milioni di euro. Il presidente della Lazio sarebbe intenzionato a tenere duro e a non cedere il suo gioiello per meno di 120 milioni. Le indiscrezioni apparse oggi sui media non arrivano a svelare la provenienza dell’offerta. Un’indicazione interessante arriva invece dai bookmaker, concordi nell’individuare per il serbo un nuovo e sorprendente approdo: Milan. Le indicazioni, riferisce Agipronews, sono univoche sia dai quotisti italiani che internazionali. Sisal-Matchpoint dà a 4,00 la soluzione rossonera, i bookmaker britannici sono sulla stessa linea: Milan a 4,00, soluzione ben più probabile rispetto a Juve e Real, entrambe a 11, e Manchester United a 15. (ADNKRONOS)