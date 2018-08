Beach Volley – Tutto pronto per le Kinderiadi Trofeo delle Regioni

Il torneo di beach volley giovanile in campo dal 26 al 29 agosto

Il meglio del beach volley giovanile è pronto a scendere in campo a Porto San Giorgio: dal 26 al 29 agosto la cittadina marchigiana ospiterà la quindicesima edizione delle Kinderiadi Trofeo delle Regioni di beach volley, manifestazione nata nel 2004 nell’ambito del progetto “Kinderiadi” organizzato dalla Fipav e Kinder+Sport. La presentazione ufficiale delle Kinderiadi Trofeo delle Regioni di beach Volley si svolgerà domani 22 agosto alle ore 12 presso la Sala Consiliare del Comune di Porto San Giorgio in Via Veneto, 5. Le Kinderiadi beach volley 2018, organizzate dal CR Marche, sono riservate ad atleti di età inferiore ai diciotto anni e prevede la partecipazione di 21 coppie maschili e altrettante femminili, ciascuna in rappresentanza di una regione d’Italia (Trentino e Alto Adige si presentano con due selezio ni separate). La formula prevede una prima fase con 7 gironi da 3 squadre ciascuno (3 partite a girone, 2 partite a squadra). L’albo d’oro della manifestazione vede in vantaggio nel settore maschile l’Emilia Romagna e il Veneto con 3 vittorie. In campo femminile la fa da padrone il Veneto con 4 vittorie. Il successo alle Kinderiadi oltre al titolo di Campione d’Italia Under 18 assicurerà alla coppia vincente l’ingresso nel tabellone principale della Finale del Campionato Italiano Assoluto in programma a Catania dal 31 agosto al due settembre.

ALBO D’ORO

MASCHILE: 2004 – Emilia Romagna; 2005 – Puglia; 2006 – Emilia Romagna; 2007 – Puglia; 2008 – Lazio; 2009 – Trentino; 2010 – Veneto; 2011 – Veneto; 2012 – Emilia Romagna; 2013 – Trentino; 2014 – Marche; 2015 – Abruzzo; 2016 – Marche, 2017 – Veneto.

FEMMINILE: 2004 – Emilia Romagna; 2005 – Veneto; 2006 – Sicilia; 2007 – Veneto; 2008 – Marche; 2009 – Emilia Romagna; 2010 – Abruzzo; 2011 – Piemonte; 2012 – Veneto; 2013 – Lazio; 2014 – Lombardia; 2015 – Marche, 2016 – Abruzzo, 2017 – Veneto.

PER OGNI INFORMAZIONE SULLA MANIFESTAZIONE

Alla manifestazione è dedicato il sito ufficiale www.kinderiadivolley.it dove saranno pubblicati i risultati in tempo reale e tutte le informazioni sul torneo. Il Trofeo delle Regioni – Kinderiadi Beach Volley avrà anche una vocazione social. Video, foto e aggiornamenti saranno pubblicati sui canali social ufficiali del CR Marche e Fipav. I post verranno accompagnati dagli hashtag ufficiali #kinderiadibeach2018 e #joyofmoving con l’intento di diffondere in rete la straordinaria energia delle Kinderiadi-Trofeo delle Regioni Beach Volley.