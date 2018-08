Atletica – Meeting di Rovereto: domani Tamberi, Crippa e tante star europee

Domani il meeting di Rovereto con Tamberi, Crippa e le star degli Europei

Sei medaglie d’oro dei recenti Europei a Berlino, ma anche tanti azzurri pronti a scendere in pista giovedì 23 agosto per il Palio della Quercia numero 54 a Rovereto (Trento). Nel meeting internazionale in Trentino l’ultimo arrivo è della britannica Laura Muir, oro continentale dei 1500 e due volte sul podio ai Mondiali indoor, che sarà in azione sugli 800 insieme alla bicampionessa europea, l’ucraina Nataliya Pryshchepa, e all’argento, la francese Renelle Lamote.

Attesi quindi il transalpino Pascal Martinot-Lagarde sui 110 ostacoli, il lunghista greco Miltiadis Tentoglou, la giavellottista tedesca Christin Hussong e la sprinter Imani-Lara Lansiquot (oro con la 4×100 britannica), tutti campioni nella rassegna continentale. Da seguire complessivamente 15 medagliati europei tra cui Yeman Crippa (Fiamme Oro), bronzo dei 10.000 e annunciato in gara sui 5000 metri, senza dimenticare il primatista italiano dell’alto Gianmarco Tamberi (Fiamme Gialle), quarto in finale a Berlino, che se la vedrà con il russo Ilya Ivanyuk, bronzo in quell’occasione. Sarà un Palio ancora una volta di alto profilo che coinvolgerà tra gli altri anche il velocista statunitense Michael Rodgers, terzo al mondo in questa stagione nei 100 metri.

Numerosi gli altri italiani in gara, con molti reduci di Berlino come la campionessa europea under 23 dei 400 ostacoli Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) che troverà la giamaicana Janieve Russell, terza nelle liste mondiali dell’anno, insieme a due atlete salite sul podio agli Europei, l’ucraina Anna Ryzykhova e la britannica Meghan Beesley, rispettivamente argento e bronzo. Poi Matteo Galvan (Fiamme Gialle) tra i protagonisti dei 400 metri, con le due padrone di casa Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), bronzo europeo under 20, e Isabel Mattuzzi (Us Quercia Trentingrana), brillante finalista sui 3000 siepi a Berlino con il secondo crono italiano di sempre, al via nei 3000 metri.

TV – Il Palio della Quercia di Rovereto sarà trasmesso giovedì 23 agosto in diretta su RaiSport dalle ore 20.00 alle 22.40 circa. La registrazione integrale del meeting sarà poi disponibile su atletica.tv.