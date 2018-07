Vino: Confagricoltura Venezia, clima favorevole, buona qualità ma prezzi in calo (2)

(AdnKronos) – Bloccare i nuovi impianti di Glera e Pinot Grigio per evitare sovraproduzioni ‘Auspichiamo che ci sia un blocco momentaneo degli impianti di Glera (il vitigno da cui si ricava il prosecco, ndr) e Pinot Grigio ‘ sottolinea Giulio Rocca, presidente Confagricoltura Venezia ‘ in modo che il mercato possa stabilizzarsi con i nuovi impianti che stanno entrando in produzione. Non vorremmo che ci fosse in futuro un crollo dei prezzi causato dalla sovraproduzione con problematiche simili a quelle registrate negli anni 70-80″.

Ancora qualche difficoltà per il Pinot Grigio delle Venezia Momento di particolare difficoltà per il Pinot Grigio delle Venezie, che non riesce ancora a decollare sul mercato: ‘Ci aspetta ancora un anno di sofferenza, dovuto al periodo di transizione dall’igp (indicazione geografica protetta) al doc (denominazione origine controllata) ‘ spiega Christian Marchesini presidente Viticoltori di Confagricoltura Veneto. – A rallentare il mercato sono le scorte dell’igt (indicazione geografica tipica), che non sono ancora terminate. Quando il sistema entrerà a pieno regime, non si potrà più imbottigliare l’igt e a quel punto la situazione dovrebbe stabilizzarsi. Solo allora potremo avere una fotografia reale dell’andamento della doc”.