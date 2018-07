Vieri-Caracciolo, in crisi per il matrimonio mancato? Costanza svela la verità sulla voce di gossip

Costanza Caracciolo svela la verità sul mancato matrimonio tra lei ed il compagno Bobo Vieri, crisi o no tra l’ex Velina ed l’ex calciatore?

Costanza Caracciolo e Christian Vieri in crisi? Sul giornale di gossip il mancato matrimonio tra l’ex Velina e l’ex calciatore ha fatto divulgare la voce secondo cui tra i due (nonostante la gravidanza della bionda soubrette) ci sia ‘maretta’. La bellissima Costanza Caracciolo però nega la voce di gossip e su Instagram scrive: “un giornale ha scritto che saremmo in crisi perché io voglio sposarmi e Christian no. In realtà non ne abbiamo mai parlato e poi adesso abbiamo una cosa molto importante a cui pensare. Ergo la solita fake news che va avanti da 10 anni. ‘La Caracciolo vuole sposarsi e il compagno del momento no’. Follia”.

Sulla sua gravidanza poi l’ex Velina ammette: “non abbiamo scelto il nome, è difficile. Sto andando in Sicilia e non sono con lui perché deve portare avanti la Bobo Summer Cup e io ho bisogno di riposarmi”.