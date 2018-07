Sicilia: Corte conti, diminuiscono dipendenti regionali

Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – Diminuiscono i dipendenti regionali in Sicilia. E’ la Corte dei conti della Regione siciliana ad analizzare i numeri. “Al 31.12.2017, il personale in servizio presso i vari rami dell’amministrazione si attesta a 14.797 unità, con una riduzione del 4,2% rispetto all’esercizio precedente (15.439 unità). La riduzione complessiva nell’ultimo quinquennio è pari al 16% (nel decennio è di oltre il 25%) – dicono i magistrati contabili -Il personale di ruolo (14.197 unità a tempo indeterminato) resta però ancora superiore, sia pure di poco, a quello di dieci anni fa (14.158 unità), nonostante i prepensionamenti ed il sostanziale blocco delle assunzioni”.

“Il personale a tempo determinato al 31.12.2017 è costituito da 600 unità, in decremento rispetto al precedente esercizio (56 unità in meno) – si legge nella relazione – Oltre il personale di ruolo e a tempo determinato sopra menzionato (14.797 dipendenti), occorre considerare anche un contingente di 2.885 unità di personale che l’amministrazione indica come ‘ad altro titolo utilizzato” (513 unità) o ‘cui è stato esternalizzato un servizio” (2.372 unità), in incremento rispetto ai precedenti esercizi”.