Sci: Zaia, per Mondiali Cortina 2021 ottimo lavoro di Alessandro Benetton e Fondazione

Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – ‘I Mondiali di Sci Alpino 2021 costituiscono un importante appuntamento per i quali ci stiamo preparando al meglio. Alessandro Benetton sta portando avanti con la Fondazione Cortina 2021 un ottimo lavoro: in questi mesi ha messo in sicurezza il progetto costruendo in primo luogo una bella squadra, costituita da persone del territorio animate da una professionalità e una passione che gli organismi internazionali ci stanno più volte riconoscendo e invidiando”. Lo dice il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, parlando dell’iter che porterà alla disputa dei Mondiali di Sci Alpino del 2021 a Cortina d’Ampezzo.

‘Ho sempre detto ‘ aggiunge Zaia riferendosi al lavoro di Benetton – che la sua storia di successo, le sue competenze manageriali, le relazioni e la sua straordinaria passione sportiva ne fanno la guida ideale per vincere la sfida organizzativa, infrastrutturale e mediatica dell’evento che rappresenta un volano formidabile per tutta la montagna veneta”.