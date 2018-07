Samsung Lega Volley Summer Tour – L’ultima tappa a Lignano Sabbiadoro, formazione inedita per Millenium

LVST18: l’ultima tappa sarà a Lignano Sabbiadoro. Siamo giunti all’ultimo appuntamento del Summer Tour: ci si gioca lo Scudetto. Per Millenium formazione inedita con due new entry

Per il terzo anno consecutivo si concluderà a Lignano Sabbiadoro il Samsung Lega Volley Summer Tour, il circuito itinerante di Sand Volley 4×4 organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che combina lo spettacolo del volley rosa di Serie A e il divertimento sulle più belle spiagge italiane. In palio 25° Campionato Italiano, al termine del quale verrà assegnato lo Scudetto ‘della sabbia’, detenuto da Casalmaggiore, mentre ricordiamo che, nell’ultima tappa, il Trofeo Città di Riccione è andato alla Savino Del Bene Scandicci. Sulle orme delle favorite ci saranno anche Saugella Team Monza, LPM Bam Mondovì, P2P Givova Baronissi e ovviamente Millenium Brescia.

Il Friuli dovrà rigenerare le bresciane dopo il sesto posto della tappa di Riccione, che vedranno una formazione rivoluzionata. Rientrano Angela Gabbiadini e Francesca Parlangeli, già in maglia Millenium la scorso stagione, a palleggiare ci sarà l’ex Bergamo Jennifer Boldini (futuro primo palleggio di Soverato A2), il ruolo di centro lo prende la roveretana di 188 cm Silvia Fondriest, colonna portante della Delta Informatica Trentino di A2. Altro nuovo arrivo sarà quello di Gloria Santin, laterale mancina di 178 cm di San Donà di Piave, con un ricco passato in B1 (Scafati, Orvieto, Isernia, Montella, Todi, Jesolo).

Il torneo si disputerà presso il Lega Volley Summer Village sulla spiaggia libera Lungomare, a Lignano Sabbiadoro (UD).

Il roster della tappa

Le Leonesse che prenderanno parte alla prima tappa saranno: Francesca Parlangeli, Angela Gabbiadini, Jennifer Boldini, Silvia Fondriest e Gloria Santin. Coach: Enrico Mazzola. Accompagnatore: Lucrezia Catania.

Le gare

Millenium, inserita nel girone B con Lpm Bam Mondovì e Saugella Team Monza, scenderà il campo per la prima partita sabato 28 alle 10.30 sul campo 2 contro le monzesi, successivamente in base al risultato ottenuto giocherà subito alle 11.30 se perdente, contro le piemontesi sempre sul campo 2, se vincente affronterà comunque le monregalesi, ma questa volta alle 16.30 sul campo centrale. Alle 17.30 prenderà il via la fase a incroci per 2° e 3° qualificate, mentre domenica 29 saranno di scena semifinali (10.30 e 11.30) e le finali (16.30 la finali, 17.30 la finalissima).

Sito web dedicato

Per consultare il calendario, il livescore dei match, le news più importanti, i roster delle squadre, le schede delle giocatrici impegnate e le classifiche tappa per tappa. Lega Pallavolo Serie A mette a disposizione per la prima volta il sito ufficialedell’evento.

L'evento vivrà anche in televisione e sui social media: le telecamere di RaiSport HD riprenderanno le fasi finali di ogni tappa per trasmetterle, in differita, nel corso della settimana successiva in prima serata. Un villaggio commerciale, ad accesso assolutamente gratuito, ospiterà tutti gli spettatori, anche semplici turisti e curiosi e offrirà loro occasioni di intrattenimento.

Gli sponsor della squadra saranno Savallese Trasporti [www.savallesetrasporti.it] e Sei Filtration [www.seifiltration.it], già sostenitori delle Leonesse indoor, che avranno spazio sulla divisa da gioco ufficiale.

Le quattro tappe della Samsung Lega Volley Summer Tour 2018:

• 7/8 Luglio 2018 –20^ Coppa Italia – Lido di Camaiore (LI)

• 14/15 Luglio 2018 – 14^ Supercoppa Italiana – Cesenatico (FC)

• 21/22 Luglio 2018 – 7° All Star Game – Riccione (RN)

• 28/29 Luglio 2018 – 25° Campionato Italiano – Lignano Sabbiadoro (UD)

La formula

Il 25° Campionato Italiano Sand Volley 4×4 Serie A Femminile, a cui prendono parte sei squadre, si disputerà presso la beach arena di Lignano Sabbiadoro. I club partecipanti sono stati suddivisi in due gironi secondo un ranking che ha tenuto conto dei risultati ottenuti nella tappa di Riccione. In base al ranking è stato definito il calendario: ogni squadra affronta tutte le formazioni del proprio girone con partite di sola andata e con la formula dei due set vinti su tre. Le squadre vincenti la prima gara non giocano quella immediatamente successiva, beneficiando di un turno di riposo. Ogni vittoria, con qualsiasi risultato, assegna due punti in classifica, mentre ogni sconfitta nessun punto. Le prime classificate di ogni girone accedono alle semifinali. Le seconde e terze classificate disputano uno spareggio incrociato. Le vincenti accedono alle semifinali, le perdenti giocano la finale per il 5°/6° posto. N.B. Gli abbinamenti delle semifinali saranno invertiti nel caso in cui gli spareggi incrociati siano entrambi vinti dalle squadre terze classificate nel girone. In caso di arrivo a pari punti fra due o più squadre, i criteri di calcolo della classifica al termine della fase a girone sono i seguenti: – maggior numero di incontri vinti; – in caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente set; – in caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente punti; – nel caso in cui perdurasse la parità tra due o più squadre, occuperà la migliore posizione in classifica la squadra con il miglior ranking ad inizio tappa.