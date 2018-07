Regioni: Ciambetti (Veneto), Stefani rilancia cooperazione con Consigli

Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – ‘Il ministro Stefani ci ha assicurato la massima disponibilità alla collaborazione anche in considerazione degli sviluppi possibili del Regionalismo differenziato”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto commenta così l’esito dell’incontro che quest’oggi l’assemblea plenaria dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Provincie autonome hanno ha avuto con il Ministro degli Affari Regionali Erika Stefani.

‘La disponibilità del ministro segna una importante evoluzione nei rapporti tra i Consigli regionali e l’esecutivo ‘ ha proseguito Ciambetti ‘ anche perché la senatrice Stefani ha rimarcato l’importanza del ruolo delle assemblee legislative definiti attori non secondari, anzi, dei processi istituzionali. Ci è stato riconosciuta una funzione strategica tutt’altro che marginale nell’evoluzione dello scenario istituzionale e per i processi di cambiamento che il governo intende affrontare. Personalmente credo che riprendere e rilanciare il dialogo nell’ottica del leale confronto costruttivo con un livello istituzionale come il nostro, prossimo alle esigenze e necessità delle amministrazioni locali e dei cittadini, sia decisivo, per cui ben venga la disponibilità del ministro Stefani che segna un importante cambio di rotta per altro atteso da tempo”.