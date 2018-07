Porti: il 20 luglio Monti presenta piano rilancio scali Sicilia occidentale

Roma, 6 lug. (AdnKronos) – La risorsa mare e la centralità nel mercato delle crociere e dei passeggeri via mare al centro di un piano di rilancio messo a punto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia occidentale: il progetto verrà presentato in anteprima dal presidente Pasqualino Monti, il prossimo 20 luglio, a Palermo, alla presenza del Ministro agli Affari europei, Paolo Savona, del Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, e dei più accreditati players dell’intera filiera crocieristica, ro-ro e della grande nautica.”¨

Palermo, Termini Imerese, Trapani, Porto Empedocle al centro di un’operazione di sviluppo e di marketing internazionale incentrata sulla realizzazione di nuove strutture ricettive e la riqualificazione di quelle esistenti, su grandi progetti di infrastrutturazione e su nuove business relationships per lo sviluppo dei traffici.