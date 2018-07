Parlamento: da appalti agli scontri anni ’70, 21 pdl per commissioni inchiesta (5)

(AdnKronos) – Per quanto riguarda i 5 Stelle, alla Camera le pdl per istituire una commissione d’inchiesta sono due: Luigi Gallo chiede di indagare “sul fallimento della società Deiulemar compagnia di navigazione Spa”, mentre Stefano Vignaroli su occupa di ambiente con una commissione ad hoc “sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati”.

Stessa richiesta al Senato da Paola Nugnes mentre Laura Bottici si occupa di un caso particolare ovvero “i fatti accaduti presso la comunità Il Forteto”, cooperativa agricola toscana fondata negli anni Settanta, “considerata per lunghi anni -si legge nella pdl- una delle principali comunità toscane di recupero per minori disagiati, negli ultimi anni è stata al centro di varie vicende giudiziarie per maltrattamenti anche su minori e bambini presi in affido”.