Mtb – A Roma la presentazione dell’UCI Marathon World Championship 2018

L’attesa per l’UCI MTB Marathon World Championship 2018 sta per terminare. Lunedì 30 luglio a Roma, alle ore 12.30 presso la Sala Giunta del CONI, verranno illustrati i dettagli del Mondiale di Mountain Bike Marathon 2018 in programma il 15 settembre e che vedrà tra i protagonisti le straordinarie Tre Cime di Lavaredo, riconosciute dall’UNESCO Patrimonio Naturale dell’Umanità.

All’incontro parteciperanno: Giovanni Malagò, Presidente CONI; Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto; Renato Di Rocco, Presidente della Federazione Ciclistica Italiana; Massimo Panighel, Presidente Pedali di Marca; Tatiana Pais Becher, Sindaco di Auronzo di Cadore; Roberto Padrin, Presidente della Provincia di Belluno; Stefano Busolin, Presidente di Ascotrade Spa, Main Sponsor della competizione.

Nell’occasione sarà presentata la competizione che vedrà sfidarsi i migliori atleti Elite della specialità, tra i quali anche gli Azzurri del Commissario Tecnico della Nazionale italiana di Mountain Bike Mirko Celestino, per conquistare il titolo iridato detenuto dall’austriaco Alban Lakata e dalla danese Annika Langvad su un percorso considerato tra i più duri nella storia dei Mondiali di Mountain Bike Marathon e che il giorno successivo ospiterà anche la quarta edizione della 3Epic MTB Marathon dedicata agli amatori.