Lega Volley Summer Tour 2018: sesto posto per la Millenium Brescia

Per la tappa di Riccione, Coach Zanelli ha avuto a disposizione le ragazze in maglia Millenium: Fiamma Mazzini, Asia Cogliandro, Sara Angelini, Alice Pamio, Jennifer Boldini e Alessia Ameri.

L’esperienza in quel di Riccione si divide in due parti, il sabato mattina e il sabato pomeriggio – domenica mattina. Nella prima fase della tappa le nostre Leonesse, pur non cogliendo la vittoria, danno spettacolo sul campo centrale. Nella seconda fase invece un brusco calo priva la compagine bresciana della gioia di poter accedere alle semifinali.

Sabato mattina, ore 10.30, la formazione lombarda ha magnificamente tenuto testa alla quotata VBC Apis Casalmaggiore, spaventando letteralmente le favorite che hanno dovuto ricorre in entrambi i casi ai vantaggi (16-14, 17-15) per vincere. Brescia ha quasi portato a termine una rimonta spettacolare che aveva infiammato il folto pubblico romagnolo accorso al centrale. Sfumato di un soffio il colpaccio, le bresciane affrontano il secondo osso duro del girone di ferro tutto lombardo: il Saugella Team Monza. Anche in questo caso Millenium si fa valere e riesce a strappare un set alle brianzole, costringendole così a sudare ben più del previsto per ottenere la vittoria 2-1 (12-15, 15-5, 15-9).

Le Leonesse però hanno speso tanto, sia fisicamente che emotivamente, per provare a impensierire le big, così un po’ scariche si lasciano superare 2-0 (15-10, 15-10) da un Mondovì in gran forma (poi terzo). Con le buone intenzioni però non si fanno punti e questo costringe le bresciane a giocarsi la finale di consolazione.

Gli strascichi della gara infelice con Mondovì si fanno sentire anche la mattina dopo, e le ragazze guidate da coach Zanelli non trovano modo di reagire alla P2P Givova Baronissi che si impone 2-0 (15-5 15-9).

«Abbiamo vissuto una tappa a corrente alterna – commenta Emanuele Catania, accompagnatore delle Leonesse – abbiamo impressionato per gioco e per tenacia con le grandi, strappando applausi e complimenti. Poi però ci siamo spenti e abbiamo sofferto più del dovuto in alcune circostanze. Dobbiamo imparare da queste situazioni. In ogni caso ci siamo divertiti e le emozioni non sono mancate nemmeno in questa tappa, con un pubblico molto caloroso e un ambiente che ha reso tutto magico, nonostante qualche scroscio di pioggia improvviso».

Per chi non fosse stato presente a Riccione, Rai Sport + HD trasmetterà queste due partite martedì 24 luglio a partire dalle ore 21:30 sul canale 57 e 58 del digitale terrestre. La carovana del Samsung Lega Volley Summer Tour si sposterà, ora, a Lignano Sabbiadoro dove, il 28 e 29 luglio sul Lungomare Trieste verrà giocato il 25° Campionato Italiano, ultima tappa della manifestazione. Anche in Friuli, saranno presenti le telecamere di Rai Sport e la squadra social di Millenium Brescia e Lega Pallavolo Serie A Femminile con tutti gli aggiornamenti che verranno condivisi su Facebook, Twitter, Instagram e le sue Stories. Sport protagonista, ma spazio all’intrattenimento con la musica di Radio Italia, la bellezza delle Sweet Dolls Italia e alle attività dei partner del Summer Tour: Samsung, Fratelli Beretta, Mapei, Vitaldent, Livigno e tanti altri.

Come sempre ringraziamo gli sponsor principali della squadra Millenium Brescia per questo Summer Tour che sono Savallese Trasporti [www.savallesetrasporti.it] e Sei Filtration [www.seifiltration.it].

TROFEO CITTA’ DI RICCIONE: LE FORMAZIONI PROTAGONISTE

Girone A

VBC Apis Casalmaggiore: Giulia Angelina, Valeria Caracuta, Alice Degradi, Francesca Napodano, Valentina Zago. Allenatore: Federico Bonini.

Saugella Team Monza: Ilaria Bonvicini, Martina Bordignon, Ilaria Fasano, Giulia Gennari, Sara Loda, Diletta Sestini. Allenatore: Michele Briganti.

Millenium Brescia: Alice Ameri, Sara Angelini, Jennifer Boldini, Asia Cogliandro, Fiamma Mazzini, Alice Pamio. Allenatore: Marco Zanelli

Girone B

Savino Del Bene Scandicci: Giulia Carraro, Greta Cicolari, Alessia Fiesoli, Alessia Ghilardi, Giulia Melli, Giulia Pascucci. Allenatore: Stefano Sassi.

P2P Givova Baronissi: Alessia Arciprete, Martina Ferrara, Lucia Ginesi, Laura Grigolo, Mila Montani. Allenatore: Luca Nico.

LPM Bam Mondovì: Federica Biganzoli, Bianca Mazzotti, Serena Moneta, Sofia Rebora, Elisa Zanette. Allenatore: Massimo Rubado.

TROFEO CITTA’ DI RICCIONE: GLI ARBITRI

Supervisor arbitrale: Alessandro Sicurella.

Arbitri: Rocco Brancati (Città di Castello), Beatrice Cruccolini (Perugia), Fabrizio Giulietti (Perugia), Azzurra Marani (Bastia Umbra).

TROFEO CITTA’ DI RICCIONE: I RISULTATI

Fase a gironi

Sabato 21 luglio, ore 10:30

Girone A: VBC Apis Casalmaggiore – Millenium Brescia 2-0 (16-14, 17-15)

Girone B: Savino Del Bene Scandicci – LPM Bam Mondovì 2-0 (15-8, 15-9)

Ore 11:30

Girone A: Saugella Team Monza – Millenium Brescia 2-1 (12-15, 15-5, 15-9)

Girone B: P2P Givova Baronissi – LPM Bam Mondovì 1-2 (15-13, 7-15, 14-16)

Ore 16:30

Girone B: P2P Givova Baronissi – Savino Del Bene Scandicci 0-2 (8-15, 5-15)

Girone A: Saugella Team Monza – VBC Apis Casalmaggiore 2-1 (13-15, 15-10, 15-13)

Classifiche finali

Girone A: Saugella Team Monza 4, VBC Apis Casalmaggiore 2, Millenium Brescia 0

Girone B: Savino Del Bene Scandicci 4, LPM Bam Mondovì 2, P2P Givova Baronissi 0

Fase a incroci

Ore 17:30

VBC Apis Casalmaggiore – P2P Givova Baronissi 2-0 (17-15, 15-11)

LPM Bam Mondovì – Millenium Brescia 2-0 (15-10, 15-10)

Fase Finale

Domenica 22 luglio, ore 10:30

Saugella Team Monza – LPM Bam Mondovì 2-0 (15-11, 15-9)

P2P Givova Baronissi – Millenium Brescia (Finale 5°-6° posto) 2-0 (15-5, 15-9)

Ore 11:30

Savino Del Bene Scandicci – VBC Apis Casalmaggiore 2-0 (15-12, 15-10)

Ore 16:00

LPM Bam Mondovì – VBC Apis Casalmaggiore (Finale 3°-4° posto) 2-0 (15-12, 15-12)

A seguire

Saugella Team Monza – Savino Del Bene Scandicci (Finale 1°-2° posto) 0-2 (9-15, 9-15)