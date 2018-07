Lazio, è caccia al dopo Milinkovic-Savic: Tare ha pronta un’alternativa d’alto livello

Lazio alle prese con il caso Milinkovic-Savic, il quale potrebbe lasciare il club del patron Lotito per migrare altrove: il sostituto sarà all’altezza

Milinkovic-Savic protagonista di un ‘giallo’ quest’oggi in casa Lazio. Il calciatore, contrariamente ai compagni, non ha effettuato le visite mediche di rito stamane, visite che sono dunque misteriosamente slittate. Si fa un gran parlare di un suo possibile addio durante la sessione di calciomercato estiva, dunque Tare si sta cautelando vagliando piste interessanti per il centrocampo. Ebbene, il nome più in voga per sostituire eventualmente il serbo, è quello dell’ex Inter Rafinha. Un calciatore dall’alto tasso tecnico, che nella passata stagione ha ben figurato nella nostra Serie A. Dunque, Lazio pronta ad un via vai non indifferente in mediana, senza dimenticare l’arrivo di Badelj.