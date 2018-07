Lazio, l’ultima suggestione di mercato arriva dall’Arsenal

La Lazio continua ad operare sul mercato per sostituire il brasiliano Felipe Anderson volato al West Ham

Lazio alle prese con la agognata sostituzione di Felipe Anderson. L’attaccante esterno è volato in Premier League e proprio dall’Inghilterra potrebbe arrivare il suo sostituto. Nelle ultime ore ha preso piede l’ipotesi di un affare con l’Arsenal per il nigeriano Iwobi, esterno offensivo molto rapido che potrebbe far comodo ad Inzaghi. La trattativa si sviluppa sulla base di 20 milioni di euro, anche se i Gunners al momento ne chiedono 25.