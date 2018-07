Lazio, che frecciata di Felipe Anderson nei confronti di Inzaghi: il brasiliano a gamba tesa sul suo ex allenatore

Il giocatore brasiliano è tornato a parlare degli ultimi mesi trascorsi alla Lazio, lanciando una frecciata a Simone Inzaghi

Felipe Anderson non ha smaltito la delusione per come sono andate le cose lo scorso anno alla Lazio, una stagione tribolata conclusa con la mancata qualificazione alla Champions League.

Il brasiliano adesso si è accasato al West Ham e, dall’Inghilterra, non ha lesinato frecciatine lanciate all’indirizzo del suo ex allenatore Simone Inzaghi: “mi sono infortunato e la squadra aveva fatto bene anche senza di me. Quando sono tornato in palestra e ho ritrovato la mia forma fisica, l’allenatore ha continuato a scegliere coloro a cui si era affidato durante la mia assenza. E lo capivo. Però quando ho avuto la possibilità di venire qui al West Ham, sono stato davvero felice per questa opportunità”.