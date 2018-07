Lazio, è fatta per Ezequiel Ibañez: domani a Fiumicino

Sbarcherà domani a Fiumicino il nuovo acquisto della Lazio, Ezequiel Ibañez, in arrivo dal River Plate

Ezequiel Ibañez, attaccante 2000 del River Plate, sarà il prossimo colpo in entrata della Lazio. Igli Tare guarda anche al futuro e, secondo quanto rivelato da Skysport, sarebbe in procinto di ufficializzare l’arrivo del calciatore del River. Ibanez è in possesso del passaporto spagnolo, dunque non occuperà un posto da extracomunitario nella rosa laziale. Arrivo previsto per domani a Fiumicino.