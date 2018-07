Italia-Egitto: Salvini, scambio commerciale dovrà tornare a crescere

Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Con Al Sisi abbiamo parlato anche di economia, sviluppo economico, di scambi commerciali che devono tornare a crescere, di azienda italiane che hanno voglia di tornare ad investire in Egitto, di un’azienda come Eni sta garantendo prosperità e lavoro in Egitto e Italia. Abbiamo ringraziata per la sicurezza che viene garantita alle imprese italiane”. Lo ha detto Matteo Salvini che oggi ha incontrato Al Sisi a Il Cairo.