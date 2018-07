Funerali Sergio Marchionne – Nessuna ufficialità e qualche indiscrezione: cerimonia privata per l’ultimo saluto?

Mistero ed indiscrezioni sui funerali di Sergio Marchionne, ancora nessuna ufficialità: si pensa ad una cerimonia privata

E’ morto questa mattina, all’età di 66 anni, il manager italo-canadese Sergio Marchionne. L’ex presidente Ferrari è deceduto in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni dopo un intervento alla spalla a cui è stato sottoposto circa un mese fa. Attorno ai problemi di salute di Marchionne c’è molto mistero, sin dai motivi che lo hanno portato ad operarsi fino ad arrivare alle cause della sua morte. Tutto il mondo si stringe attorno al dolore della famiglia di Marchionne, che adesso sta decidendo come procedere per l’ultimo saluto all’ex ad FCA. Non c’è ancora nulla di confermato e ufficiale, ma sembra che la famiglia stia pensando ad una cerimonia privata, con la famiglia e pochi amici a dare l’ultimo saluto a Marchionne. La famiglia dell’ex presidente Ferrari vuole continuare a mantenere massimo riserbo, come fatto fino ad oggi. Inoltre bisogna ancora decidere in quale luogo dire addio a Sergio Marchionne: il paese in cui ha vissuto da giovane, il Canada, la sua regione natia, l’Abruzzo o nella città in cui abitava adesso, Zurigo?