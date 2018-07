Disabili: Fi, da emergenza governo Crocetta a programmazione risposte

Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “Passare dalle emergenze lasciate dal governo Crocetta sui bisogni delle persone con disabilità, alla programmazione di un sistema di risposte. Gesti eclatanti e utilizzo mediatico del bisogno, non sono la risposta che il buon governo e la buona politica devono dare; la politica ha il dovere di costruire soluzioni reali nei confronti dei disabili”. Lo affermano i deputati nazionali di Forza Italia eletti in Sicilia, Stefania Prestigiacomo, Giusi Bartolozzi, Matilde Siracusano, Nino Germanà e Nino Minardo.

“L’assegno di cura -spiegano- rappresenta un aiuto concreto ai bisogni dei gravissimi, di chi ha il diritto ad avere assistenza h 24, per garantire accudimento e respiro alle famiglie. Per tutte le altre medio e gravi disabilita, l’assegno di cura non risolve le difficoltà. Abbiamo il dovere di applicare e far funzionare l’articolo 14 della legge 328/00, strumento fondamentale per avviare i progetti di vita, di scrivere subito una legge sociosanitaria da far approvare al Parlamento siciliano per definire finalmente le competenze come nel resto d’Italia. Va affermato con chiarezza che il vero bisogno è quello di attivare luoghi di inclusione e percorsi di aggregazione”.