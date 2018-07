Il Bari è di De Laurentiis: è arrivato l’annuncio di Decaro, tutti i dettagli!

De Laurentiis sarà il patron del Bari, si attende solo l’annuncio ufficiale del sindaco della città pugliese Decaro

Il Bari è di De Laurentiis, è arrivato l’annuncio del sindaco Decaro. “Non c’è una formula matematica, anche se vado a dormire con la coscienza pulita perché non mi sono risparmiato. Ho pensato solo al bene della mia città e dei miei tifosi che mi avevano chiesto competenza, trasparenza e rispetto e credo di aver rispettato questi parametri. Negli ultimi tre anni non c’è stato rispetto nei confronti di questa comunità e al nuovo presidente consegnerà l’elenco di tutte le richieste che mi sono state fatte. Poi vigilerà io sul rispetto che deve essere dato ai tifosi: ho scelto Aurelio De Laurentiis perché ha solidità economica e perché ha competenza sportiva. E’ la persona con la quale ho litigato di più, ho fatto io delle richieste e ci siamo confrontati”.

Novità clamorosa in arrivo dalla Puglia. Il club finisce nelle mani del patron del Napoli, il quale ha superato la concorrenza di un altro presidente di Serie A, vale a dire Lotito. De Laurentiis dunque sarà impegnato in un’altra piazza molto calda e stupenda sotto il profilo del pubblico, un’altra sfida per il presidente. Poche ore fa l’avvocato Grassani aveva presentato il progetto Bari: “De Laurentiis interessato al club sin da subito ma il suo marchio di fabbrica è ben definito: lui le cose prima le fa, poi le dice e infine commenta i risultati ottenuti. Per questo non avete avuto notizie definite fino ad oggi. Certe cose non si fanno attraverso i proclami sui giornali o sui social. Nel progetto presentato c’è un capitolo sullo stadio come uno relativo alla Pink Bari e al calcio femminile. Investimento? È stato studiato per vincere tre campionati di fila. Aspettiamo la decisione del sindaco, poi eventualmente parleremo dei dettagli”. Domani alle 12 conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis a Bari.