Cinema: Milano capitale del documentario, torna Visioni dal Mondo

Milano, 19 lug. (AdnKronos) – Torna a Milano dal 13 al 16 settembre, il ‘Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, Immagini dalla Realtà’, appuntamento con il cinema del reale, aperto al pubblico con ingresso gratuito organizzato dalla società di produzione Frankieshowbiz, con la direzione artistica di Fabrizio Grosoli. Madrina della quarta edizione l’attrice e regista Lorenza Indovina. La manifestazione si terrà alla Triennale di Milano, sede principale della rassegna, al centro culturale Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. L’edizione 2018 è uno dei principali eventi del programma promosso dal Comune di Milano Milano MovieWeek, la settimana dedicata alla settima arte, il cinema e l’audiovisivo.

Tanti i temi di attualità mondiale che saranno narrati, trattati, indagati attraverso il racconto del cinema del reale: le donne e il coraggio, la società e l’ambiente, la corruzione, l’identità di genere, l’immigrazione e il mare palcoscenico, teatro e crocevia di guerra e di pace, di cultura e di civiltà, di amore e di dolore. E ancora tecnologia, innovazione e futuro. Il Festival sarà l’occasione per riflettere sul mondo contemporaneo e sulle sue incessanti trasformazioni, uno spazio di approfondimento e cultura, e un’opportunità di espressione per autori e registi che con carattere e determinazione narrano la realtà. Un intento espresso dall’immagine del manifesto dell’edizione 2018: un gabbiano che, sorvolando il mondo, osserva scrupolosamente cosa accade per poi puntare l’obiettivo e scendere per catturarne l’attimo, il momento esatto in cui la cosa accade.

Oltre 30 le anteprime italiane e internazionali tra i titoli selezionati per il concorso ‘Storie dal mondo contemporaneo’ su più di 150 film iscritti, i titoli internazionali pluripremiati ai più prestigiosi festival nel mondo e i titoli fuori concorso della migliore produzione cinematografica italiana contemporanea. Saranno 16 i progetti documentari work in progress che verranno presentati al parterre di professionisti del settore per la sezione dedicata all’Industry Visioni Incontra.