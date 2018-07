Al via i Campionati italiani giovanili di ciclismo su pista: la cerimonia d’apertura

Fino al 2 agosto al Velodromo P. Francone terranno banco i Campionati italiani giovanili di Ciclismo su Pista: oggi la cerimonia d’apertura

Sono partiti questa mattina i Campionati italiani giovanili di ciclismo su pista, che fino al 2 agosto porteranno oltre trecento atleti da tutta Italia al Velodromo P. Francone. Un evento di assoluto rilievo nel panorama nazionale, a cui in serata è stato dato il via ufficiale con la cerimonia di apertura, alla quale è intervenuto anche l’assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris.

Proprio quest’ultimo ha dichiarato: «L’impegno della Regione Piemonte per la promozione del ciclismo giovanile si è concretizzato anche con la volontà di riportare e sostenere questi Campionati italiani su pista, che arrivano al termine di una Sei giorni che ha confermato l’alta tradizione e vocazione ciclistica del territorio. In questo modo restituiamo al ciclismo nazionale l’importante esperienza del Velodromo P. Francone rinnovato e pronto per guardare al futuro con orgoglio e competenza».

Durante la cerimonia di apertura l’assessore ha voluto consegnare una targa come riconoscimento per l’importante lavoro svolto. «Ringrazio il presidente Giacomino Martinetto e tutto il suo staff – ha dichiarato Ferraris – per l’impegno nello scoprire e far conoscere nuovi talenti e insieme il nostro magnifico territorio. A questo proposito ho voluto riconoscere alla Velodromo Francone ASD il loro merito, tributandole una targa della Regione Piemonte “per l’importante impegno a favore del ciclismo giovanile”».