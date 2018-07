Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic non si presenta per le visite mediche: sorpresa in casa biancoceleste

Il centrocampista serbo non si è presentato in Paideia per le visite mediche pre-stagionali con la Lazio

Non si è presentato Sergej Milinkovic-Savic in Paideia questa mattina, il centrocampista serbo avrebbe dovuto sostenere le visite mediche pre-stagionali con la Lazio ma la sua auto non è mai arrivata. Una situazione che ha spiazzato tutti, giornalisti compresi, che attendevano il classe ’95 presso l’istituto clinico romano.

Secondo quanto filtra dagli ambienti vicini alla Lazio, le visite di Milinkovic-Savic sarebbero state rinviate a domani, ma le voci di un suo possibile addio crescono a dismisura dopo questa assenza che farà certamente discutere.