Calciomercato, Benedikt Höwedes potrebbe tornare in Italia ma non alla Juve…

Benedikt Höwedes fa gola a diversi club tra i quali spunta anche una squadra del nostro campionato interessata all’ex Juve

Benedikt Höwedes interessa alla Lazio per rafforzare la difesa orfana di De Vrij. Questa la notizia che i colleghi del ‘Fanatik’ riportano con fermezza in queste ore. Il calciatore ex Juventus ha mercato in Germania, ma anche Lotito sta sondando il terreno per accaparrarselo. Nonostante i problemi fisici della scorsa annata, resta un calciatore di spessore pronto a rimettersi in gioco. Galatasaray, Hoffenheim, Bayer Leverkusen ed Everton sono le principali concorrenti per il difensore.